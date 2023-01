Desinfektionsmittel in der Umwelt könnten Antibiotika-Resistenzen fördern

Dabei soll die Forschung zur Verbreitung von QAAV noch ganz am Anfang stehen, denn die Stoffgruppe soll analytisch nur schwer zugänglich sein. In einer an der JLU betreuten Doktorarbeit sei jedoch gezeigt worden, „dass vor allem Böden, die regelmäßig durch Hochwasser der Flüsse Rhein und Main überschwemmt werden, stark mit QAAV kontaminiert sind“. Allerdings konnten QAAV auch in Waldböden nachgewiesen werden, „obwohl ein unmittelbarer Eintrag durch Überschwemmungen oder beispielsweise über Gülle-, Klärschlamm- oder Pestizidausbringung wie auf landwirtschaftlichen Flächen in Wäldern allgemein nicht gegeben ist“. Ob und in welcher Weise die teils sehr hohen QAAV-Gehalte in hessischen Böden zu Resistenzen in Mikroorganismen und Pathogenen beitragen, sei noch nicht bekannt, heißt es.