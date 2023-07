Alphega Apotheken ist eine vom Pharmagroßhändler Alliance Healthcare Deutschland GmbH (AHD) geführte Kooperation. Die Vereinigung mit Sitz in Frankfurt am Main hat hierzulande rund 2000 Mitgliedsapotheken. Alphega bildet eine Kooperationsfamilie mit „gesund leben“ von Gehe und sieht sich darüber hinaus als Europas führendes Netzwerk mit über 7200 unabhängigen Apotheken in zehn Ländern.