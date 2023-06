Anlässlich des heutigen Tags der Apotheke fordert Noventi in einer Pressemitteilung Wertschätzung für die Apothekenteams ein. „Es ist beeindruckend, wie Apothekerinnen und Apotheker trotz Fachkräftemangel und Medikamentenknappheit ihre Arbeit gewissenhaft und voller Herzblut ausführen und so dafür Sorge tragen, dass alle Menschen die notwendige Versorgung erhalten“, betont darin Noventi-Vorstand Mark Böhm. Doch es sei zu befürchten, dass Honorarkürzungen – zuletzt in Form einer Anhebung des Kassenabschlags auf 2 Euro – weitere Schließungen nach sich ziehen werden. „Damit die Apotheken wirtschaftlich tragbar bleiben und die wohnortnahe Gesundheitsversorgung sicherstellen können, brauchen sie nach elf Jahren keine Kürzung, sondern eine Erhöhung ihres Honorars“, betont Böhm. Daher stehe das Unternehmen Noventi „voll und ganz hinter den Apotheken und unterstützt die Forderung der ABDA nach einer ausreichenden Vergütung der Apotheken vor Ort“, heißt es in der Mitteilung.

Protest-Rezept von Sanacorp

Etwas Besonderes hat sich Sanacorp einfallen lassen: Der Großhändler verschickt derzeit Rezeptblöcke an die Apotheken – gedacht sind die Verordnungen zur Weitergabe an die Patientinnen und Patienten, um auf die Hintergründe des Protests aufmerksam zu machen.

Aufgemacht ist der Flyer im Rezept-Stil wie eine Muster-16-Verordnung. Kostenträger ist „Ihre Apotheke“, ausgestellt ist es für „Alle Patientinnen und Patienten“. Statt des Versicherten-Status ist der Apotheken-Status „Am Limit!“ aufgedruckt. Zwei Verordnungszeilen enthält das Rezept: „Wir streiken nicht. Wir kämpfen für Ihre Versorgung!“, ist dort zu lesen. Die zweite Zeile enthält den Wissensimpfstoff „Apotheken verstehen 100“. Per QR-Code werden Interessierte auf die Website sanacorp.de/apotheken weitergeleitet. Dort finden Sie zum Beispiel Informationen zur Entwicklung der Apothekenzahl in Deutschland, die Gründe für immer mehr Schließungen und was Apotheken tagtäglich für die Menschen hierzulande leisten.