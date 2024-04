Geschäftsführerin Seifert verlässt AHD im Juli

Mal wieder gibt es einen Wechsel an der Spitze von Alliance Healthcare Deutschland (AHD): Wie das Unternehmen an diesem Freitag mitteilte, hat sich Geschäftsführerin Aline Seifert entschieden, „ein neues berufliches Kapitel zu beginnen“ und wird AHD im Juli verlassen. Sie ist seit 2017 bei AHD und habe „maßgeblich zum Unternehmenserfolg der letzten Jahre beigetragen“. Dazu zähle insbesondere ihre Rolle bei der Zusammenführung von AHD und Gehe.

Die Nachfolge soll den Angaben zufolge in Kürze bekannt gegeben werden. Bis dahin übernehme Marco Kerschen den Vorsitz der Geschäftsführung und Seiferts Aufgaben. Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Mähr soll eine beratende Funktion übernehmen.

Seifert hatte die Geschäftsführung im Frühjahr 2019 von Mähr übernommen, der den Posten selbst wiederum erst im April 2018 angetreten hatte. Die ehemalige Finanzchefin des Unternehmens wurde damit die sechste AHD-Chefin in nur sieben Jahren. Seifert hatte ihre Karriere im Finanzbereich des Pharmakonzerns Novartis begonnen. Nach ihrem Wechsel zu Omega Pharma Deutschland leitete sie das deutsche Geschäft des OTC-Herstellers, zuletzt als Geschäftsführerin. Im Oktober 2017 trat Seifert in die Geschäftsführung der Alliance Healthcare Germany ein, wo sie im Juli 2018 in den Vorstand berufen wurde.