Die Kooperationsfamilie Alphega und „gesund leben“ werden in Zukunft auf dem Gebiet des Medikationsmanagements mit der Software Medinspector von Viandar arbeiten. Das haben Alliance Healthcare Deutschland (AHD), GEHE Pharma Handel (GEHE) und Viandar am Dienstag bekannt gegeben. Die Apotheken der Kooperationsfamilie wollen so „Standards in der Patientenversorgung“ setzen.