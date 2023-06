Mücken und Zecken: Gemischte Effekte

Im Falle von durch Vektoren, wie Mücken oder Zecken, übertragene Erkrankungen ist nebst dem unmittelbaren Einfluss der klimatischen Veränderungen auf den Erreger auch der Einfluss auf den Überträger zu bedenken. Einschleppungen nicht-heimischer Mücken- und Zeckenarten sowie der von ihnen transportierten Keime geschehen durch Tourismus und Warenverkehr regelmäßig. Der Klimawandel kann jedoch die Etablierung dieser Arten in Deutschland begünstigen. So gibt es hier mittlerweile eine Population der asiatischen Tigermücke Aedes albopictus und seit 2018 werden Fälle autochthoner (also in Deutschland geschehener) Übertragung des West-Nil-Fiebers vermeldet. Gleichzeitig ist beispielsweise die Population des Gemeinen Holzbocks (Ixodes ricinus) eng an den Zustand des Waldes gekoppelt. Trockenschäden in großem Ausmaß, haben also auch das Potenzial, die Population von I. ricinus zu beeinflussen.