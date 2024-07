Was verdienen andere? Der neue Gehaltstarif im Vergleich

Und auch mit den Apothekergehälter in den Krankenhäusern können die Gehälter in den öffentlichen Apotheken nicht mithalten. So bekommen Apotheker*innen in der öffentlichen Apotheke ab dem 11. Berufsjahr 4.779 Euro monatlich, ab 1. Januar sind es dann 4.922 Euro bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden. Die Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 39 Stunden gilt ab dem ersten August 2024. Damit liegt das Tarifgehalt eines Approbierten in der öffentlichen Apotheke in der höchsten Gehaltsstufe unter dem eines Berufseinsteigers in einer Krankenhausapotheke. Bei öffentlichen Trägern werden Krankenhausapotheker in die Entgeltgruppen 14 oder 15 eingestuft, wobei 15 eine Leitungsfunktion erfordert. In Gruppe 14 beläuft sich das Tarifgehalt in Stufe 1 seit März 2024 auf 5003,84 Euro (TV-öD und TV-L Baden-Württemberg). Hier gab es ein Plus von fast 500 Euro bei der letzten Erhöhung. Die Wochenarbeitszeit laut TV-ÖD sind 38,5 Stunden. In der höchsten Stufe, der Stufe sechs, sind es 7.132,13 Euro. Diese Stufe erreicht man etwa nach 15 Jahren, aber je nach Leistung kann es auch schneller oder langsamer gehen.

Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Stationsapothekern, die ja auch irgendwoher kommen müssen, besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass Approbierte verstärkt ins Krankenhaus abwandern. Und auch Krankenkassen und die Industrie locken mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten und Arbeitszeiten, von denen Angestellte in Apotheken nur träumen können.

Dass die Tariflöhne in den Bezirken Nordrhein und Sachsen noch niedriger sind als im Rest der Republik ist kein Trost.

In Österreich automatische Anpassungen bis 35. Berufsjahr

Der Blick ins Nachbarland Österreich ist insofern interessant, da dort die Grundgehälter zunächst tendenziell niedriger sind: im 17. Jahr ist in etwa das Niveau erreicht wie hierzulande ab dem elften Jahr. Allerdings gibt es Zulagen wie beispielweise eine Familienzulage. Zudem steigen die Gehälter auch bei erfahrenen Kolleg*innen automatisch alle zwei Jahre an. Bis 35 und mehr Dienstjahre sind berücksichtigt, da gibt es dann 6.279 Euro. Der Gehaltstarifvertrag für das Bundesgebiet (mit Ausnahme von Nordrhein und Sachsen) sieht ab dem elften Jahr keine Steigerung mehr vor.

Die Erkenntnis, dass sich bei den Gehältern etwas tun muss, damit die öffentliche Apotheke im Kampf um die Fachkräfte wieder mithalten kann, und dass, obwohl vielerorts deutlich über Tarif bezahlt wird, ist nicht neu. Vor dem Hintergrund, welche zusätzlichen Aufgaben Apotheken künftig übernehmen sollen, wäre das wichtiger denn je. Solange aber das Apothekenhonorar nicht steigt, ist das nicht drin. Der ADA-Vorsitzende Thomas Rochell lobte im DAZ-Interview explizit, dass Adexa ein gewisses Verständnis dafür aufgebracht hat, unter welchen Zwängen die niedergelassenen Kollegen derzeit stehen. Kaufen kann sich davon allerdings auch niemand was.