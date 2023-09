Klimawandel: Auswirkungen von Allergenen, UV-Strahlen und Luftschadstoffen

Auch Luftschadstoffe wirken sich auf Pollenallergiker aus. Diese schädigen etwa die Atemwegsschleimhäute und machen sie durchlässiger für die Allergene, sodass auch an Orten mit stärker verschmutzter Luft eine höhere Allergiebelastung möglich ist. Weiterhin hat der Klimawandel Einfluss auf das Allergenspektrum und könnte dieses künftig noch erweitern. Dazu zählen nicht nur Pollen von vom Klimawandel profitierender Pflanzen wie der Beifuß-Ambrosie. Beispielsweise wird auch eine Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners in Deutschland erwartet. Die Brennhaare seiner Raupe wirken allergen und können starke Atemwegssymptome verursachen.

Dicke Luft macht krank

Die Belastung der Luft mit Schadstoffen wie Ozon, Stickstoffdioxid oder Schwebstoffen ist der mit Abstand wichtigste umweltbedingte Risikofaktor für die Gesundheit. Auch in Deutschland werden die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Richtwerte flächendeckend überschritten. Am stärksten ist die Belastung in Ballungsräumen. Auch an heißen Tagen herrscht eine besonders hohe Belastung, etwa da an diesen durch die intensive Sonneneinstrahlung besonders viel bodennahes Ozon gebildet wird.

Je nach Teilchengöße erreichen die eingeatmeten Partikel die oberen oder unteren Atemwege. Ultrafeine Partikel (Durchmesser < 0,1 μm) können zudem in den Blutkreislauf übertreten und somit bis in die verschiedenen Organe gelangen und hier zu Schäden führen. Zu den Folgen ist in dem entsprechenden Kapitel des Sachstandsberichtes zu lesen: