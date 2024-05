Dieses Jahr geht es mal nicht an die Nordsee

[1] Auswärtiges Amt: Pakistan: Reise- und Sicherheitshinweise (abgerufen am 18.04.2024); www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/pakistansicherheit/204974

[2] Rothe C et al. Reiseimpfungen — Hinweise und Empfehlungen Flug u Reisemed. 2023; 30:52-85; https://dtg.org/images/Startseite-Download-Box/2023_DTG_Empfehlungen_Reiseimpfungen.pdf

[3] Paul-Ehrlich-Institut: Lieferengpässe von Human-Impfstoffen (abgerufen am 18.04.2024); www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/lieferengpaesse/lieferengpaesse-node.html?cms_tabcounter=0

[4] S2k-Leitlinie Gastrointestinale Infektionen der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) (Stand: November 2023)

[5] Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e.V.: Nachhaltige Reiseapotheke, Malaria

[6] Auswärtiges Amt: Expositionsprophylaxe (Stand 03/2019)https://www.auswaertiges-amt.de/blob/251022/943b4cd16cd1693bcdd2728ef29b85a7/expositionsprophylaxeinsektenstiche-data.pdf

[7] Travel + Leisure: The 50 Best Places to Travel in 2024 (abgerufen am 22.04.2024) www.travelandleisure.com/best-places-to-go-2024-8385979

[8] Auswärtiges Amt: Aufenthalt in großer Höhe und höhenbedingte Erkrankungen vom 4.11.2024 (abgerufen am 22.04.2024) www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-gesundheit/hoehenkrankheit/2519606

[9] Robert Koch-Institut: Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Dengue und zur Impfung (Stand: 30.11.2024) www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Dengue/FAQ-Liste.html

[10] Rothe C et al. Empfehlungen zur Malariaprophylaxe Flug u Reisemed 2023; 30: 168–208 | © 2023. Thieme.[11] Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit e.V.: Nachhaltige Reiseapotheke, Sonnenschutz (abgerufen am 22.04.2024)www.dtg.org/index.php/aktuelles/nachhaltige-reiseapotheke.html#_Toc160290361

[12] Epidemiologisches Bulletin 14|2024www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2024/Ausgaben/14_24.pdf?__blob=publicationFile

[13] Robert Koch-Institut: Auswirkungen des Klimawandels auf Infektionskrankheiten www.rki.de/DE/Content/GesundAZ/K/Klimawandel_Gesundheit/Klimawandel_Infektionskrankheiten.html

[14] Robert Koch-Institut: West-Nil-Fieber im Überblickwww.rki.de/DE/Content/InfAZ/W/WestNilFieber/West-Nil-Fieber_Ueberblick.html