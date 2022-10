In ihrer Studie arbeiteten die Forscher mit Hautproben menschlicher Probanden und Probandinnen sowie mit einem menschlichen Hautmodell. Die Hautmodelle erhielten die Forscher dabei aus Operationen, bei denen größere Hautstücke entfernt wurden. An beidem ahmten sie den Stich des Gemeinen Holzbocks (Ixodes ricinus) nach, indem sie Zeckenspeichel injizierten. So verglichen die Forscher an den gesunden Probanden unter anderem die Leukozyten-Zusammensetzung im Blut an der Stichstelle mit der an Biopsie-Stellen an gesunder Haut. Bei der Untersuchung hinsichtlich der verschiedenen Immunzellarten fanden die Forscher dabei ein signifikantes spezifisches Muster einer Immunmodulation an den Bissstellen.