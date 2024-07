Was Angestellte in Deutschland berufsgruppenübergreifend verdienen und wie sich im Verhältnis dazu die Apothekenberufe positionieren, zeigt jetzt eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit. Demnach lag im Jahr 2023 das mittlere Einkommen in Deutschland bei einer Vollzeitstelle bei 3.796 Euro brutto. Gegenüber dem Jahr 2022 seien die Löhne und Gehälter somit um 150 Euro oder 4,1 Prozent gestiegen, schreibt die Bundesagentur in einer Pressemitteilung vom gestrigen Montag. Arbeitnehmer mit anerkanntem Berufsabschluss bekamen den Angaben zufolge im Median 3.685 Euro, Akademikerinnen und Akademiker 5.688 Euro.