Korallenfreundliche Sonnencremes – was sagen die Hersteller? (Teil 3)

Wie in einem Artikel von „Spektrum.de“ von 2019 nachzulesen, sind Sonnenschutzmittel größtenteils lipophil. Dadurch werden sie, wenn sie in die Umwelt gelangen, nicht im Wasser gelöst und verdünnt, sondern „in Tieren, vor allem in lipophilen Organen, gespeichert: sie bioakkumulieren“. Zudem sollen sie sich in Sedimenten einlagern können, was sich auf bodenlebende Organismen auswirken könnte. Aus Meerwasser seien UV-Filter-Konzentrationen im Bereich von 1-100 ng/L bis hin zu mehreren µg/L bekannt, „aus Sedimenten weit höhere Konzentrationen (bis zu mg/L)“, erklärt die Autorin und promovierte Biologin Gabriele Kerber.