Wie viel Evidenz steckt in Repellents?

Ein häufiges Testmodell im Labor beruht auf Richtlinien der EPA und trägt die Bezeichnung „OPPTS 810.3700: Insect Repellents to be Applied to Human Skin (2010)“– eine Version des sogenannten „Arm-in-Käfig“-Tests.

Als Goldstandard für die Wirksamkeit gilt die Substanz Diethyltoluamid, kurz DEET. Im Versuch dient sie in 20%iger ethanolischer Lösung als Positiv-Kontrolle. Das Testprodukt wird in der für die Anwendung empfohlenen Menge auf die Haut (in der Regel Unterarm) aufgetragen. Das Hautareal wird bis auf eine Fläche definierter Größe abgedeckt und schließlich den Mücken präsentiert, die in einem durchsichtigen Kasten warten. Die Anzahl der Mücken sowie die Größe des Testkastens sind entsprechend der angewandten Richtlinie festgelegt. Individuelle Anpassungen gemäß Empfehlung sind möglich. Nun wird die Zeit bis zum Ende der Wirksamkeit gemessen. Diese gilt als beendet, wenn die Insekten auf dem behandelten Areal landen, wobei ebenfalls genau definiert wird, wann ein „bestätigtes Landen“ vorliegt. Die jeweilige Versuchsdauer entspricht folglich der Wirksamkeitsdauer des Repellents und sollte der vom Hersteller angegebenen Schutzzeit mindestens entsprechen.4 Zur praktischen Umsetzung schreibt etwa das Forschungslabor „Insect Services“ auf Nachfrage der DAZ: „...es kann z. B. halbstündlich oder stündlich getestet werden. Dann ist der Arm immer jeweils für eine vorab festgelegte Testdauer (z. B. 5 min) im Käfig und man kann sehen, ab welchem Zeitpunkt die Wirkung nachlässt.“