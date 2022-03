Wie Luhmann erläuterte, liegt der Treibhausgas-Ausstoß einer Apotheke in Deutschland im Durchschnitt bei ungefähr 27 Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Jahr. Dabei entfällt ein Großteil des Stromverbrauchs auf die Beleuchtung. Während man also bei Fragen wie Energiedämmung sich den Rat von Energieprofis holen sollte, könne man bei der Beleuchtung schnell selbst aktiv werden – etwa durch den Bezug von Ökostrom. Eine Umstellung auf LED-Lampen und der Einsatz von Bewegungsmeldern statt einer Dauerbeleuchtung seien zudem größere Projekte. Dennoch sind sie konkret und zeitnah umsetzbar. Bei sehr alten Geräten könnte man auch über einen Austausch nachdenken, so Luhmann. Im Grunde könne man in der Apotheke tun, was man zu Hause vielleicht schon teils macht.

Es sei beispielsweise gut, dass in Deutschland der Müll hauptsächlich verbrannt werde – das sei besser als ihn auf Deponien zu lagern. Dabei sei es aber wichtig, diesen Restmüll so gering wie möglich zu halten. Am besten ist natürlich der Müll, der gar nicht erst entsteht. Konkret zur Arzneimittelentsorgung verwies Luhmann auf die Webseite arzneimittelentsorgung.de. Außerdem machte sie auf die sogenannten „RRR-Regeln“ aufmerksam: „reduce, reuse, replace“, oder auch „recycle“ und „repair“. Dabei sei beispielsweise an eine papierlose Dokumentation zu denken – oder zumindest an Recyclingpapier. Seit dem Plastiktütenverbot sei es auch bei den Papiertüten wichtig, diese mehrfach zu verwenden.