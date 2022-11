Warum wir mit Antibiotika-Resistenzen leben, aber gegen sie kämpfen müssen

Global zeige sich letztlich, dass Todesfälle aufgrund von Antibiotika-Resistenzen vor allem in Gebieten der Subsahara zu verzeichnen seien. Wie bei der Klimakrise hätten also auch bei der Resistenzentwicklung die Länder die größte Last zu tragen, die am wenigsten als Verursacher dazu beigetragen hätten. Denn dort würden bislang noch die wenigsten Antibiotika eingesetzt.

Die Todesfall-Zahlen hätten auch die Forscher:innen überrascht. Sie seien aber wohl darauf zurückzuführen, dass die Resistenz-Situation in Afrika noch gar nicht so katastrophal sei, die Krankheitslast jedoch sehr hoch. Es gebe keine guten regional adaptierten Leitlinien und die Antibiotika würden ohne Diagnostik nur empirisch mit einem breiten Wirkspektrum eingesetzt, ergänzte Pletz. Der globale Blick sei also absolut notwendig, wenn man über Antibiotika-Resistenz spreche.