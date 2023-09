Laut Medienberichten sind in Italien bereits Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, um eine weitere Ausbreitung des Dengue-Fiebers zu verhindern. So sollen in der Gemeinde Manerba del Garda Insektizide verspritzt werden. Außerdem werden Touristen und Anwohner aufgefordert, lange Kleidung zu tragen, um sich vor Mückenstichen zu schützen. Auch das Auftragen von Insektenschutzmitteln wird empfohlen.

Stehende Gewässer sollen vermieden werden und Moskitonetze an Fenstern und Türen sollen die Mücken am Eindringen in die Häuser hindern.