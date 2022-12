Endo- und Ektoparasiten bei Hund und Katze – was tun?

Zecken können gefährliche Krankheiten übertragen

Katzen und Hunde sammeln beim Freigang leider auch regelmäßig Schildzecken auf. Diese Parasiten saugen zwei bis 14 Tage lang Blut vom Haustier. In dieser Zeit können sie über den Speichel zahlreiche Krankheiten übertragen (z. B. Borreliose, FSME, Ehrlichiose). Daher sollte eine Zecke vom Tier entfernt werden, sobald sie entdeckt wird. Hierfür sind geeignete Zeckenpinzetten oder Zeckenhaken zu verwenden, sodass die Zecke entfernt werden kann, ohne sie zu quetschen. Die Zecke sollte langsam nach oben herausgezogen werden, ohne sie zu drehen, da beim Drehen die Mundwerkzeuge im Haustier stecken bleiben können. Entfernte Zecken sind so zu entsorgen, dass sie nicht erneut jemanden befallen können. Hier bietet es sich an, ein kleines Glas mit Ethanol bereitzuhalten, in dem die Zecken gesammelt entsorgt werden.

Um vor erneutem Befall zu schützen, sollten die Haustiere dann die ganze Saison mit geeigneten Ektoparasitika behandelt werden (s. Tab. 2). Zu beachten ist, dass die Präparate nur für die jeweils zugelassene Tierart angewendet werden. So ist Permethrin für Katzen giftig, schützt aber Hunde zuverlässig und gut verträglich vor Ektoparasiten. In Haushalten, in denen sowohl Katzen als auch Hunde gehalten werden, sollten sicherheitshalber Präparate angewendet werden, welche für beide Tierarten geeignet sind. Die Ektoparasitika schützen die Haustiere vor Floh- und Zeckenstichen, verhindern jedoch nicht, dass sich die Parasiten auf das Fell der Tiere setzen. Nach dem Freigang sollten die Haustiere daher auf Parasiten kontrolliert und diese entfernt werden, damit sie nicht beim Streicheln auf den Menschen übergehen.