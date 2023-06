Angriffspunkt Erythrozyten

Bei Babesien handelt es sich um einzellige Eukaryonten, die zum gleichen Stamm gehören wie die Erreger von Malaria und Toxoplasmose. Der Parasit durchläuft in seinem Lebenszyklus (siehe Abb.) mehrere Stadien, wobei ein Teil des Zyklus zwingend in der Zecke, der andere hingegen im Wirtstier stattfinden muss. Der Mensch ist als Fehlwirt zu betrachten. Babesien vermehren sich im Darm der Zecke geschlechtlich und werden dann bei einem Stich über den Speichel in Form von Sporozoiten auf Mensch oder Tier übertragen. Nach Eindringen in die Erythrozyten vermehren sich die Parasiten asexuell, nehmen an Größe zu und lysieren schließlich die roten Blutkörperchen. Die freigesetzten Parasiten können anschließend weitere Erythrozyten befallen [4, 5].