Auf der ganz sicheren Seite sieht die Kammer die Apotheken hingeben bei anderen Protestaktionen, die neben dem Apothekenbetrieb laufen. „Hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt“, heißt es im Newsletter. Aber auch die komplette Schließung hält man hier nach rechtlicher Einschätzung als Ausübung des im Grundgesetz verankerten Demonstrationsrechts möglich. Weiter heißt es dazu: „Die interne (auch von der ABDA bestätigte) Prüfung lässt die eintägige Schließung am bundesweiten Protesttag, dem 14.6.2023 auch als geeignetes, erforderliches und angemessenes Mittel zur Ausübung dieses Grundrechts erscheinen. Die Kammer würde den also grundsätzlich gegebenen Verstoß unter Bezugnahme auf diese Einschätzung nach aktuellem Stand nicht sanktionieren.“

Die Kammer Berlin stellt aber auch nochmals nachdrücklich klar, dass die pharmazeutische Versorgung der Bevölkerung und damit der Notdienst gewährleistet werden muss. Die am 14.Juni für den Notdienst eingeteilten Apotheken dürfen also nicht für die Teilnahme an den Protesten schließen.

Wahrscheinlich würde keine Schließgenehmigung erteilt, aber ...

Die Kammer geht überdies auf die Frage ein, ob eine Schließgenehmigung beantragt werden muss – schließlich müssen sich Apotheken unter normalen Umständen von ihrer Dienstbereitschaft befreien lassen. „Wir als Kammer können und dürfen hierzu keine rechtsverbindliche Auskunft erteilen“, betont der Newsletter dazu. Dennoch hat die Apothekerkammer eine Einschätzung: Eine Schließgenehmigung für die Teilnahme an einer Protestaktion würde sehr wahrscheinlich nicht erteilt werden. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass die „behördlichen Partner“ bei „entsprechender Kenntnisnahme von ungenehmigten Schließungen im Rahmen des Protesttages zur Ausübung des Demonstrationsrechts“ zu einer ähnlichen rechtlichen Einschätzung wie die Kammer kommen – und die ungenehmigte Schließung in diesem konkreten Fall nicht sanktionieren.

NRW-Amtsapotheker denken wohl über Geldstrafen nach

Damit ist die ABDA-Linie deutlich gemacht. Sie setzt auf das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit. Ob allerdings die Aufsicht in allen Regionen stillhalten wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. In Bayern sollen einem Schreiben der schwäbischen Pharmazieräte zufolge den Kolleg:innen von der Kammer keine Steine in den Weg gelegt werden. Aus NRW war hingegen zu hören, dass Amtsapotheker schon über Geldstrafen für geschlossene Apotheken nachdenken. Hier wollten Apothekenvertreter:innen vergangene Woche in einem Gespräch noch die Haltung im Landesgesundheitsministerium erkunden. Eine Antwort auf eine diesbezügliche DAZ-Anfrage beim Ministerium steht noch aus.