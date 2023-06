Bundesweit werden Apothekenteams am 14. Juni protestieren, um auf ihre Belange aufmerksam zu machen und für eine bessere Gesundheitspolitik zu kämpfen. Erwartungsvoll wird sich der Blick aber sicherlich Richtung Hauptstadt wenden – nicht zuletzt, weil in Berlin ein Protestmarsch am Bundesgesundheitsministerium vorbei mit abschließender Kundgebung vor dem Wirtschaftsministerium geplant ist. Die bange Frage ist: Werden sich am Ende genug Apothekerinnen und Apotheker an dem Protest, an den Schließungen beteiligen? Werden so viele ihren Unmut auf die Straße tragen, dass die dicke Luft auch im Hause Lauterbach zu spüren ist? Mit besonderem Interesse wird daher auf die „Großen“ geschaut: Was machen die Apothekenverbünde in Berlin? Die DAZ erfuhr: Die MediosApotheken und die Premium Apotheken sind mit an Bord.

Medios: Zwei von vier Apotheken bleiben komplett zu

Anike Oleski ist Inhaberin der vier MediosApotheken, drei von diesen liegen sehr zentral und an exponierter Stelle. Es sei ihr klar, dass sie da eine „Vorbild-Funktion“ habe – und damit bleiben bei ihren Apotheken die Türen geschlossen. Zwei sind komplett dicht, in der Apotheke am Oranienburger Tor, die 365 Tage im Jahr von 8 Uhr morgens bis 24 Uhr aufhat, wird es allerdings eine Notversorgung für akute Fälle geben. So wird es auch in der Apotheke an der Charité laufen – schließlich müsse man an die Patienten denken, die an chronischen Erkrankungen leiden und spezielle Arzneimittel erhalten, sagt Oleski. Aber die Flyer und Poster seien im Druck, vor den Apotheken wolle man mit den Kundinnen und Kunden sprechen, denn es müsse klar sein, „warum wir das tun“.

Premium-Apotheken: Kunden werden im Gespräch vorbereitet

Die Premium-Apotheken werden ganz geschlossen sein, sagt Heike Zweydinger, die Inhaberin von vier der sechs Apotheken. Die Plakate hingen deshalb schon seit längerer Zeit draußen in den Schaufenstern. Die Kund:innen sollen „nicht vor den Kopf gestoßen werden“, wenn sie vor der geschlossenen Apotheke stehen. Aus diesem Grund werden sie im Gespräch auf den Protest vorbereitet. „Es geht schließlich auch um den Dialog mit den Kunden, deren Unterstützung wir ebenfalls benötigen“, so Zweydinger – und sie sei überrascht gewesen, wie verständnisvoll diese bislang reagierten.