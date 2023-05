Soll ich am 14. Juni zusperren oder nicht? Die Antwort auf diese Frage machen manche Apothekerinnen und Apotheker davon abhängig, wie sich die Kolleginnen und Kollegen im Umfeld verhalten. Um die Entscheidung zu erleichtern, hat die Freie Apothekerschaft jetzt eine interaktive Karte entwickelt, in die sich streikende Apotheken eintragen und so auch ein Signal an die Betriebe in der Nachbarschaft senden können.