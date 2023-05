Am 14. Juni protestieren die Apotheken bundesweit für eine faire Vergütung, weniger Bürokratie und das Ende der Nullretaxation. Mit dabei ist auch Apothekerin Jessica Weber: Sie ist Inhaberin der Martinus Apotheke in Dormagen-Zons und will am 14. Juni die Menschen im Ort dafür sensibilisieren, was Apotheken alles für die Patientinnen und Patienten leisten. Doch wie macht man darauf am besten aufmerksam?