Während die Apothekerverbände und auch andere Apothekerorganisationen, wie der BVDAK, die Freie Apothekerschaft und via, offen dazu aufrufen können, am Protesttag, dem 14. Juni, die Apotheken geschlossen zu lassen und nur die Notdienstversorgung aufrecht zu halten, sind die Kammern diesbezüglich in einer Zwickmühle. Sie sind Körperschaften öffentlichen Rechts und ihnen obliegt, die Einhaltung der Dienstbereitschaft zu organisieren und zu überwachen. Deswegen können sie, auch wenn sie die Aktion hinter verschlossenen Türen gutheißen, nicht dazu aufrufen, an diesem Tag, die Apotheken nicht aufzusperren. Einige Kammern sichern ihren Mitgliedern allerdings nun durch die Hintertür zu, dass ihnen keine Strafen oder sonstige Sanktionen drohen, wenn sie am 14. Juni geschlossen bleiben – vorausgesetzt, sie haben keinen Notdienst. Denn schließlich sind sie in den meisten Kammerbezirken auch dafür zuständig, Verstöße gegen die Dienstbereitschaft zu ahnden, aber wo kein Kläger, da bekanntlich kein Richter.

Kammer zuständig für Ahndungen

So verwies beispielsweise die Kammer Hessen aufgrund von Nachfragen, wie die Teilnahme eines Apothekeninhabers an der Protestaktion ordnungsrechtlich einzuordnen sei, bereits Mitte Mai in ihrem Rundschreiben darauf, dass sie, wie auch die meisten anderen Apothekerkammern, im Rahmen der Durchführung der Regelungen zur Dienstbereitschaft der Apotheken nach § 23 ApBetrO als Behörde tätig sei (§ 6 Hessisches Heilberufsgesetz). Dies schließe die Zuständigkeit für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten in diesem Zusammenhang mit ein.