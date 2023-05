In knapp drei Wochen, am 14. Juni, soll es richtig krachen. Die Apotheken wollen mit ihrem Protesttag die Aufmerksamkeit von Politik, Presse und Bevölkerung erlangen und klar machen, wie schlecht ihre Lage ist. Die ABDA unterstützt die bundesweite Schließung von Apotheken an dem Mittwoch. Das habe der Geschäftsführende Vorstand beschlossen, hieß es in einem Brief an die Verbände und Kammern.

Einzelne Verbände, wie Bayern und Baden-Württemberg, haben bereits dazu aufgerufen, an diesem Tag die Apotheken geschlossen zu lassen. Kammer und Verband in Nordrhein wollen eine Demo organisieren. Die Standesvertretung bittet überdies, sich in den kommenden Wochen gut vorzubereiten: „Der Erfolg des Protesttages hängt maßgeblich von einer großen, flächendeckenden Teilnahme ab,“ so die ABDA. Material wie Poster und Flyer stehen unter www.apothekenkampagne.de zum Download bereit.

Neben der verfassten Apothekerschaft haben auch andere Organisationen dazu aufgerufen, sich am Protesttag zu beteiligen, zum Beispiel die Apothekengewerkschaft Adexa, aber auch sonst eher ABDA-kritische Vereinigungen, wie der Verband innovativer Apotheken (via) und auch die Freie Apothekerschaft. Offenbar ist allen klar geworden, dass an diesem Tag Geschlossenheit gefragt ist.