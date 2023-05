In den vergangenen Wochen hat die ABDA auf verschiedene Art und Weise im politischen Berlin auf die unhaltbare Situation der Apotheken und ihre Forderungen hingewiesen. Anscheinend aber ohne den erhofften Erfolg. In einem Brief an die Kammern und Verbände informiert die ABDA darüber, dass der 14. Juni 2023 zum bundesweiten Apotheken-Protesttag erklärt wird. Zudem sichert die ABDA ihre Unterstützung zu, wenn die Apotheken an diesem Mittwoch geschlossen bleiben – es wird also weiter eskaliert.