In einer Videobotschaft forderte Kammer-Präsidentin Kerstin Kemmritz die Mitglieder noch einmal gesondert in ihrem Namen und dem des Vorstandes auf, sich solidarisch zu zeigen. „Wir müssen jetzt laut und deutlich werden und gemeinsam unserer großen Sorge um die Zukunft des Gesundheitswesens und der sicheren Arzneimittelversorgung in Deutschland Ausdruck verleihen“, so Kemmritz. „Darum nehmen Sie nicht nur Kolleginnen und Kollegen, sondern auch Verwandte und Freunde, Bekannte und natürlich auch die Patientinnen und Patienten mit, damit wir an diesem Tag ganz besonders der Politik zeigen, wie wichtig ein gesundes und zukunftsfähiges Apothekennetz für die Arzneimittelversorgung ist.“