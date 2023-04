Von Walnüssen könnten Jugendliche mit ADHS profitieren

771 Schülerinnen und Schüler im Alter von elf bis 16 Jahren (Durchschnittsalter 13,9 Jahre) aus zwölf Gymnasien in Barcelona wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Verumgruppe erhielt Beutel mit 30 g Walnusskernen darin, von denen sie über sechs Monate jeweils einen Beutelinhalt am Tag verzehren sollten. Als adhärent wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer definiert, die dies an mehr als 100 Tagen taten.