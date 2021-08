Novel Food – auf Deutsch: neuartige Lebensmittel – sind nach gesetzlicher Definition Lebensmittel, die vor dem Inkrafttreten der Novel-Food-Verordnung von 1997 innerhalb der EU nicht in nennenswertem Umfang zum Verzehr in den Handel gebracht wurden. Nach wissenschaftlicher Prüfung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) können Produkte von der EU-Kommission den Status „Novel Food“ zugesprochen bekommen, womit ihrem Vertrieb nichts mehr im Wege steht. Das Mikroalgenöl aus Schizochytrium wurde im Jahr 2003 als Novel Food zugelassen, die Zulassung für das Öl aus Ulkenia folgte im Jahr 2009. Wichtig: Algenöl fällt damit in die Kategorie Lebensmittel bzw. Lebensmittelzutat.