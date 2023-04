Scharlach-Welle und Antibiotika-Engpässe

Annähernd verdoppelt habe sich die Zahl der Scharlach-Fälle in Schleswig-Holstein im ersten Quartal 2023 in Bezug auf die beiden Vorjahre. Ganze 6.469 Fälle habe es zwischen Januar und März 2023 bereits gegeben. Das ist in einer aktuellen Pressemitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein zu lesen. Besonders problematisch dabei: Antibiotika, insbesondere in für Kindergarten- und Grundschulkinder geeigneten Darreichungsformen, sind derzeit bekanntlich Mangelware und Eltern müssen kilometerweit von Apotheke zu Apotheke fahren, um ein geeignetes Präparat zu bekommen. Oft ist auch eine Rücksprache zwischen Ärzt:in und Apotheker:in erforderlich, welche Praxen und Apotheken mit zusätzlichem Arbeitsaufwand belastet.