Dem Krankenkassen-Report zufolge gibt es bei einigen der untersuchten Kinderkrankheiten regionale Unterschiede, so auch bei Scharlach: Die Erkrankungsrate war in Bremen, Baden-Württemberg und Berlin mit sieben bis 16 Erkrankten pro 10.000 Kindern unter 14 Jahren am niedrigsten. Die höchsten Scharlach-Zahlen wurden in Schleswig-Holstein mit 39 Kindern je 10.000 Personen in dieser Altersgruppe festgestellt.