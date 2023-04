Halsschmerzen bei Kindern – gibt es da auch was Pflanzliches?

Auch in der HMPC-Übersicht werden Salbeiblätter in Form von Tee oder Lutschtabletten (Salviae officinalis folium) nur für Erwachsene für die symptomatische Behandlung von Entzündungen in Mund und Rachen empfohlen – im Sinne des „traditional use“. Für die Anwendung bei Kindern gibt es keine ausreichenden Daten, heißt es. Glycyrrhiza glabra wird in der HMPC-Übersicht hingegen gar nicht aufgeführt.

Wenn es für Phytopharmaka bei Halsschmerzen aber kaum Evidenz gibt, was ist dann laut Leitlinie zur Linderung der Symptome empfehlenswert?