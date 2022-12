Antibiotika bei Halsschmerzen – welche, wann und wie lange?

Tatsächlich konnten in dieser Evidenzrecherche 14 Studien mit verwertbaren Daten identifiziert werden – sieben davon zu Kindern, fünf zu Erwachsenen, eine zu Jugendlichen (plus Erwachsene) und eine ohne Altersgruppenzuteilung. Fast alle Studien machten laut dem Evidenzbericht Angaben zur Eradikation der GABHS (Gruppe A beta-hämolysierende Streptokokken) und die meisten haben über unerwünschte Ereignisse berichtet. Allerdings handelt es sich größtenteils um ältere Studien, sodass die Übertragbarkeit auf den aktuellen deutschen Versorgungskontext fraglich ist. Zudem wurden in einigen Studien unterschiedliche Wirkstoffe aus einer Wirkstoffgruppe miteinander verglichen, sodass Effekte nicht nur auf die unterschiedliche Dauer der Antibiotika-Therapie zurückzuführen sind. Es bleibt also auch in diesem Fall spannend, was die überarbeitete Leitlinie empfehlen wird.