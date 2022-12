Antibiotika-Engpässe – Arzneimittelbehörden analysieren derzeit die Lage

Doch neben den Fiebersäften und Cotrimoxazol sollen auch andere Antibiotika – speziell in Darreichungsformen für Kinder – diesen Winter knapp werden. Davor warnte der Arzneimittelhersteller Infectopharm Ende November in einem offenen Brief. Bei Amoxicillin- und Penicillin-Säften sei die Mehrzahl der Anbieter auf unbestimmte Zeit lieferunfähig, hieß es beispielsweise.

Im Oktober hatte das BfArM bei der eingeschränkten Verfügbarkeit von Amoxicillin-Säften jedoch noch keinen Handlungsbedarf gesehen. Wie die DAZ berichtete, macht Amoxicillin aber weltweit Probleme: Die französische Arzneimittelbehörde ANSM betont etwa auf ihrem Internetauftritt, dass Antibiotika bei viralen Infektionen wie Bronchiolitis, Grippe, COVID-19, Nasopharyngitis und der überwiegenden Mehrheit von Angina und Mittelohrentzündung nicht helfen – Antibiotika also für die Fälle aufgespart werden sollen, in denen sie wirklich benötigt werden. Zur Engpass-Situation bei Antibiotika für Kinder erklärt die ANSM: „Diese Spannungen betreffen ganz Europa, sowie andere internationale Märkte.“ Die Situation soll neben den aktuell hohen Erkrankungszahlen eine Folge der Pandemie sein, in der kaum noch Amoxicillin benötigt und entsprechend weniger hergestellt worden ist.