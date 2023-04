Hypertone Kochsalzlösung und Physiotherapie – was hilft Kindern mit Bronchiolitis?

Was können Apothekenteams Eltern also raten? Falls die Eltern mit ihrem Säugling oder Kleinkind noch nicht beim Kinderarzt waren, sollte diesen aufzusuchen die erste Empfehlung sein. Falls keine stationäre Behandlung nötig ist und ein entsprechendes Verneblungsgerät vorhanden ist, kann eine Behandlung mit hypertoner Kochsalzlösung vor der aktuellen Evidenzlage einen Versuch wert sein. Generell und in dieser Situation besonders sollten Kinder keinem (Zigaretten-)Rauch ausgesetzt werden. Darüber hinaus sind Eltern mit Paracetamol in für das Kind passender Darreichungsform und Dosierung gut ausgerüstet, falls im Laufe der Erkrankung Fieber auftreten sollte.