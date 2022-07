Ambroxol gegen Husten – für Kinder eine gute Wahl?

Für Ende 2022 ist die Fertigstellung einer pädiatrischen Leitlinie zu akutem und chronischem Husten bei Kindern und Jugendlichen geplant. In der Leitlinie für Erwachsene zu akutem und chronischem Husten heißt es in einer tabellarischen Übersicht zu Ambroxol in der Spalte „Evidenz für Wirksamkeit“ klar: „keine“. Aber auch andere Expektorantien kommen dort hinsichtlich der Evidenz nicht gut weg. „Obwohl sie in dieser Indikation häufig verordnet werden, liegt keine ausreichende Evidenz zu Therapieeffekten von Expektorantien bei akutem Husten und Erkältungskrankheiten vor“, heißt es in der Leitlinie. Systematische Übersichtsarbeiten sollen für synthetischen Expektorantien jedoch eine moderate Evidenz zur Reduktion von Exazerbationen bei chronischer Bronchitis bzw. COPD zeigen. Auch zu Ambroxol bei akutem Husten soll es zwar eine randomisierte klinische Studie geben, jedoch „keine überzeugende Evidenz aus systematischen Übersichtsarbeiten“. Zusammenfassend sei „die Behandlung des akuten Hustens bei einem akuten Atemwegsinfekt mit Expektorantien nicht zu empfehlen“, heißt es in der Leitlinie.