Kochsalzlösung selbst gemacht – das kann schief gehen

Auch Ökotest rät den Verbraucher:innen, Kochsalzlösung selbst herzustellen und sich die Mittel aus der Apotheke zu sparen. Das Rezept: „Rechnen Sie fünf Gramm Speisesalz oder Meersalz pro 500 ml Wasser – also etwa einen gehäuften Teelöffel. Kochen Sie 500 ml oder einen Liter Wasser ungefähr zwei Minuten lang – so werden mögliche Keime und Bakterien im Wasser abgetötet.“ Was sich unkompliziert anhört, kann durchaus zu Komplikationen führen.