Wann kommt der erste RSV-Impfstoff?

GSK (GlaxoSmithKline) ist derzeit am weitesten fortgeschritten, was einen Aktivschutz gegen RSV angeht. Das Unternehmen hat die Zulassung für seinen RSV-Impfstoffkandidaten bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bereits beantragt. Es geht um RSVPreF3, den GSK für ältere Menschen ab 60 Jahren zulassen möchte. In der zulassungsrelevanten Studie AReSVi-006 (Adult Respiratory Syncytial Virus) untersuchte GSK randomisiert, placebokontrolliert, beobachterverblindet und multizentrisch die Wirksamkeit einer Einzeldosis seines Impfstoffkandidaten mit 25.000 Ab-60-Jährigen und erreichte das primäre Studienziel: Der Impfstoff schützte zu 82,6 Prozent vor RSV-bedingten Erkrankungen der unteren Atemwege (7 von 12.466 erkrankten in der Impfstoffgruppe, 40 von 12.494 in der Placebogruppe – definiert als positiver RSV-PCR-Nachweis und Atemwegssymptome für mindestens 24 Stunden).