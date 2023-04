Fortbildungsangebot: Apothekerkammern stellen Rekord auf

Wohl auch getrieben durch diese Entwicklung stellten die Kammern im vergangenen Jahr einen neuen Rekord auf, was ihr Fortbildungsangebot betrifft: Mit rund 2.700 Veranstaltungen übertrafen sie den Wert des Vorjahres um etwa 42 Prozent, informiert die ABDA. Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Jahr 2019 verzeichneten sie demnach ein Plus von 7 Prozent. Den Angaben zufolge nahmen rund 207.000 Personen an den Fortbildungen teil – das ist laut ABDA der zweithöchste je verzeichnete Wert. Nur im Jahr 2021 habe er etwa 3 Prozent darüber gelegen.