Bald Grippeimpfung in der Apotheke für Ersatzkassenversicherte

Bislang waren an den Modellvorhaben zur Grippeimpfung in Apotheken hauptsächlich AOKen beteiligt. In Berlin könnte es aber nun bald die erste Vereinbarung mit dem Verband der Ersatzkassen geben. Wie die dortige Apothekerkammer in ihrem Rundschreiben mitteilt, stehen die Verhandlungen zwischen dem Berliner Apotheker-Verein und der vdek-Landesvertretung Berlin-Brandenburg kurz vor dem Abschluss.