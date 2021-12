Jede zweite Apotheke ist bereit für COVID-19-Impfungen

Dabei sind 44,8 Prozent der Befragten grundsätzlich der Ansicht, dass Impfungen gegen COVID-19 in Apotheken sinnvoll und umsetzbar wären. Dagegen lehnen 37,9 Prozent Impfungen in Apotheken generell ab. Die grundsätzliche Zustimmung zu COVID-19-Impfungen in Apotheken spiegelt sich in der Bereitschaft wider, selbst daran mitzuwirken. So geben 44,5 Prozent der Apothekenleiter an, dass Impfungen gegen COVID-19 in ihrer Apotheke umsetzbar wären – vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen. Sie bräuchten aber zuerst eine Schulung, da sie noch nicht gegen Grippe impfen. Weitere 7,7 Prozent impfen bereits gegen Grippe und könnten zeitnah mit Impfungen gegen COVID-19 beginnen, sofern die Rahmenbedingungen stimmen.