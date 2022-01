BAK: Curriculum zu COVID-19-Impfungen steht

Am gestrigen Mittwoch hat die Bundesapothekerkammer (BAK) in einer außerordentlichen BAK-Vorstandssitzung ihr Curriculum zu Corona-Impfungen vorgestellt. Einem Medienbericht zufolge soll die Bundesärztekammer (BÄK) – mit der das Curriculum laut Gesetz bis Ende 2021 zu erarbeiten war – zunächst nicht einverstanden gewesen sein. Auf Nachfrage der DAZ wollte sich die BÄK hierzu jedoch nicht äußern. Sie verwies auf das in dieser Angelegenheit federführende Bundesgesundheitsministerium, aus dem allerdings ebenfalls nichts über etwaige Probleme zu erfahren war.

Benkert: Erste Impfungen im Februar

Sollte es einen Knoten gegeben haben, so ist dieser nun offenbar gelöst. Die BAK lässt am heutigen Donnerstag per Pressemitteilung wissen, dass die Apothekenschulungen startbereit sind. „Wer impfen will, muss genau wissen, was er tut – das gilt auch für Apothekerinnen und Apotheker. Wir haben die Inhalte einer bundeseinheitlichen Fortbildung zur COVID-19-Impfung festgelegt und diese mit der Bundesärztekammer abgestimmt“, erklärt BAK-Präsident Thomas Benkert. Die theoretischen und praktischen Teile der Schulungen könnten schon in den nächsten Tagen starten. „Die Apothekerkammern der Länder arbeiten bereits daran, schnell viele Berufsangehörige zu schulen“. Mit den ersten Corona-Impfungen in Apotheken rechnet Benkert im Februar.