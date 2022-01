Was müssen Apotheken für die COVID-19-Impfschulungen bezahlen?

Nordrhein startet am morgigen Donnerstag

Die Apothekerkammer Nordrhein startet am morgigen Donnerstag mit den Schulungen interessierter Mitglieder – und die Planung hält man dabei so großzügig wie möglich. „Wir bieten so viele Schulungen an, wie benötigt werden. Bis Ende Januar sind bisher bereits für 1.400 Apothekerinnen und Apotheker Plätze in Schulungen geplant. Rund 1.000 Kolleginnen und Kollegen erfüllen die formalen Voraussetzungen bereits, weil sie an Schulungen im Modellprojekt Grippe-Schutzimpfung teilgenommen haben“, erklärt ein Sprecher auf Anfrage der DAZ. Die weiteren Planungen seien abhängig von der Nachfrage der Kolleginnen und Kollegen. „Unser Ziel ist es, jedem Interessenten möglichst schnell einen Platz zur Verfügung zu stellen“, heißt es weiter. Wie in Bayern sind auch in Nordrhein die Schulungen kostenlos.