Neuer Antikörper bei Colitis ulcerosa kurz vor Zulassung

Omvoh® zur Behandlung der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa wurde vom Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur positiv bewertet. Zur endgültigen Zulassung fehlt jetzt noch die Zustimmung der Europäischen Kommission.

Der Wirkstoff Mirikizumab bindet an die p19 Untereinheit des Botenstoffs IL-23 und inhibiert so dessen Interaktion mit dem entsprechenden Rezeptor und die damit verbundene Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine. In der Phase-III-Zulassungsstudie LUCENT-2 konnte gezeigt werden, dass der IL-23-Inhibitor bei beinahe 50 Prozent der Patientinnen und Patienten (n = 544, 365 Teilnehmende in der Verumgruppe) eine klinische Remission über ein Jahr erzielen konnte – sowohl bei Betroffenen, die bereits mit Biologika behandelt wurden, als auch bei solchen, auf die das nicht zutraf. In der Placebogruppe erreichten knapp über 25 Prozent eine klinische Remission.