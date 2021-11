Filgotinib jetzt auch bei Colitis ulcerosa einsetzbar

Der JAK-Inhibitor kann nun auch zur Behandlung von erwachsenen Personen mit moderaten bis schweren Formen einer Colitis ulcerosa eingesetzt werden, bei denen eine konventionelle oder andere Therapie mit Biologika nicht oder nur unzureichend wirksam war oder nicht vertragen wurde.

Filgotinib wird als Tablette in einer Dosierung von 200 mg bei Colitis ulcerosa eingesetzt. Grundlage für die Zulassungsentscheidung war eine Phase-II/III-Studie, in der Filgotinib mit 1.250 Colitis-ulcerosa-Patienten als Induktions- und Erhaltungstherapie erprobt worden war. Durch den Einsatz von Filgo­tinib sollen Krankenhausaufent­halte vermieden und chirurgische Eingriffe verhindert werden.

