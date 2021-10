Ozanimod überzeugt bei Colitis ulcerosa

In einer multizentrischen Phase-III-Studie wurde Ozanimod an 1.012 moderat bis schwer erkrankten Colitis-ulcerosa-Patienten erprobt. Dafür bekam in der zehnwöchigen Induktionsphase randomisiert eine Kohorte doppelverblindet 1 mg Ozanimod oder Placebo, die zweite Kohorte bekam unverblindet 1 mg Ozanimod oder Placebo. 457 Patienten aus beiden Kohorten sprachen auf die Therapie an und wurden in der Erhaltungsphase bis Woche 52 erneut auf Ozanimod oder Placebo randomisiert. Es zeigte sich, dass unter Ozanimod die Remissionsrate sowohl in der Induktionsphase (18,4% vs. 6%) als auch in der Erhaltungsphase (37% vs. 18,5%) signifikant höher als unter Placebo war. In der Induktionsphase traten in beiden Gruppen ähnlich häufig Infektionen auf, in der Erhaltungsphase waren es mehr in der Ozanimod-Gruppe.

Die Studie wurde im Fachjournal „The New England Journal of Medicine“ veröffentlicht.