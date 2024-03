Außerdem wurde nach 12 und 52 Wochen die Mukosa endoskopisch und mikroskopisch untersucht. Nach zwölf Wochen zeigte sich bei 19% (94 von 496 Personen) der Velsipity-Gruppe kein Anzeichen für eine Entzündung und bei 7% (16 von 247 Personen) in der Placebogruppe. Nach 52 Behandlungswochen konnte bei 27% (73 von 274 Personen) der Verumgruppe eine intakte Schleimhaut festgestellt werden und bei 8% (11 von 135 Personen) der Placebogruppe.

