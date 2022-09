Bei Nutzung der Webfunktion können auf einer speziellen Unterseite alle weiteren Dienstleistungen, Beschreibungen oder Ausrichtungen eingetragen werden. Für diesen umfassenden Service eignet sich das „Basic“ Paket für 59 Euro monatlich. Persönliche Marketingmaßnahmen werden durch Amamed unterstützt. So erhält jede neue Apotheke ein Paket an Flyern, die den Kunden überreicht werden können. Der aufgedruckte QR-Code kann direkt in der App eingelesen werden. Im angegliederten Werbemittelshop kann das Marketing-Equipment durch Plakate oder Aufsteller ergänzend aufgestockt werden.