Im Gegensatz dazu erscheint die App in einem schlichteren Licht. Laut Pharmatechnik gibt es mittlerweile circa 3.000 Apotheken in ganz Deutschland, die mit der App erreichbar sind. Sie wurde bereits 100.000 Mal im Google-Play-Store heruntergeladen und hat eine derzeitige Bewertung von 3,1 von 5 Sternen bei 412 Meinungen (Stand 19.10.22). Der Kunde muss sich vor der ersten Nutzung mit Name, Anschrift und Mail-Adresse registrieren und eine Stamm-Apotheke auswählen.

Als Suchoptionen stehen Standort, Postleitzahl sowie die Suche nach einem konkreten Apothekennamen zur Verfügung. Nach abgeschlossener Registrierung erscheint die Startseite. Augenmerk liegt auf der Vorbestellung von Rezepten oder E-Rezepten. Die Apotheke kann die App farblich individualisieren und das Logo hinterlegen. Hinzu kommen Notdienstbereitschaft, Öffnungszeiten, Kontaktdaten wie E-Mail und Telefonnummer, Website, Anschrift und die Möglichkeit des Botendienstes

Kundendatei „To-go“

Wichtig zu wissen ist, dass sich der Kunde nicht für die reine App-Nutzung registriert, sondern speziell bei der hinterlegten Apotheke. Das ist wichtig für die Verknüpfung der Kundendaten zwischen Apotheken-Software und dem App-Kundenkonto. Es bedeutet aber im Umkehrschluss, dass man sich bei einem Wechsel der Apotheke wieder neu registrieren muss. Für Kunden, die häufig den Standort wechseln, eignet sich die App nur bedingt, der Draht zu einer Stammapotheke steht hier eindeutig im Vordergrund. So wird eine zeitgleiche Bestandsabfrage der vorbestellten Produkte ermöglicht. Außerdem sind Kundenkonto mit Kundendatei in der Apotheke verknüpft, sodass beispielsweise Rechnungen, die Bestellhistorie oder Einnahmehinweise von der Warenwirtschaft direkt in die App des Kunden gelangen. Die Kundendatei „To-go“ könnte man sagen.

Für Rückfragen ist eine Chat-Funktion in die App integriert, welche in der Apotheke, mit Bezug auf eine bestimmte Bestellung, direkt in der Warenwirtschaft erscheint. Spannend ist auch, dass der Kunde bei dem Einlösen von Rezepten direkt in der App sieht, welche Rabattverträge oder Hersteller er bekommen wird. Kunden können über die Webanwendung auch am PC oder Tablet auf ihre Dokumente zugreifen.