Bereits seit April 2019 können Endverbraucher:innen in ganz Deutschland über das Portal des „Zukunftspakt Apotheke“, IhreApotheken.de (ia.de), Arzneimittel online in einer der über 7.000teilnehmenden Apotheken bestellen. Wie der Zukunftspakt am gestrigen Montag mitteilte, soll das Angebot nun um eine App erweitert werden – in Vorbereitung auf das E-Rezept.