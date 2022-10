Der Kunde kann beim Abschließen des Warenkorbes entscheiden, ob er die Standard-Lieferung der DocMorris Apotheke wünscht (also über den Versandhandel) oder die Lieferung aus der Apotheke um die Ecke. Hier wird ein eigener Preis angezeigt und kalkuliert. Im unteren Teil findet der Kunde die Information, dass die Preise bei Auswahl der Vor-Ort-Apotheke abweichen können. Das ist einerseits gut, denn so machen die Apotheken keine Verluste, andererseits steht der eigene Preis in direktem Vergleich zu dem der Online-Apotheke. Eine Online-Bezahlfunktion ist möglich. Als hinterlegte Partnerapotheke zahlt man monatlich 399 Euro und tritt an DocMorris 10 Prozent Transaktionsgebühr des Nettoverkaufspreises auf Non-Rx-Produkte ab.